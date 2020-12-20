المشيشي يُكلّف وزير الداخلية بالتحول إلى القصرين وتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عقبة ذيبي

كلٌف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأحد، وزير الداخلية بالتحول الى القصرين وتقديم واجب العزاء والاحاطة النفسية والمادية لعائلة الشهيد عقبة بن عبد الدايم ذيبي نيابة عنه، باعتباره لا يزال قيد الحجر الصحي، على إثر العملية الارهابية الغادرة التي جدت بمنطقة السلاطنية من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين والتي استشهد على اثرها.

كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته لوزيري الدفاع والداخلية، بتكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها لينالوا جزائهم، مؤكّدا أنّ الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة، للقضاء على كلّ من يتربّص بأمن تونس والتونسيين.

رحم الله شهيد الوطن ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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