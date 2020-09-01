المشيشي: 5 أولويات سيرتكز عليها برنامج عمل الحكومة

أكد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في كلمته خلال جلسة منح الثقة لحكومته بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، أن حكومته المقترحة ستكون حكومة عمل وانجاز وستعمل على مقاربة خصوصية تعتمد على النجاعة والجرأة في التغيير والاستغلال الأمثل للموارد الذاتية.

وقال المشيشي إن الحكومة ستعمل على إيجاد صيغة توافقية لتقاسم الأعباء وتحقيق الأمن الطاقي الغذائي وإيقاف نزيف المالية العمومية.

وستعمل الحكومة على تنفيذ برنامجها مرتكزة على 5 أولويات، تتمثل في:

1-إيقاف نزيف المالية العمومية وتحسين الموارد المالية للدولة عبر استعادة نسق الانتاج الطبيعي ومنها الطاقة والمناجم مع مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا

كما ستعمل الحكومة على رقمنة الخدمات كأولوية وطنية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني والتسويق واتخاذ إجراءات ضمن قانون المالية لمراجعة بعض مكونات الضغط الجبائي.

2-تمويل الميزانية وتعبئة الموراد بتعزيز التعامل مع البنك المركزي

3-إحكام التصرف في النفقات من خلال ترشيد نفقات الدولة وإعداد برنامج شامل لإصلاح القطاع العمومي ودعم تنفيذ البرنامج المتعلق بإصلاح الإدارة .

4-المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عبر التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة

5-حماية الفئات الهشة من خلال التزام الدولة بمساندتها حتى نهاية أزمة كورونا واعتبار الفقر أولوية باعتماد مقاربة تشاركيّة مع المجتمع المدني.

وشدد المشيشي على أن الحكومة تلتزم بتنفيذ البرنامج الحكومي وستعمل وفق آليات عقود الأهداف، مؤكدا أنه سيلتزم بإيجاد الحلول العملية وجعلها محل متابعة دورية لتقييم مدى الالتزام بضوابط العمل الحكومي مع التزامه بالتعامل البناء مع الجميع .

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