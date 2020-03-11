المصاب السابع بكورونا طبيب إنعاش وتنقل مع جماهير الترجي

أعلن المدير الجهوي للصحة بأريانة عبد اللطيف الجامعي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن المصاب السابع في البلاد بفيروس كورونا، قاطن بولاية أريانة وهو طبيب إنعاش ويعمل بالقطاع الخاص وقد التزم بالحجر الصحي الذاتي بمنزله ببادرة فردية منذ قدومه من جمهورية مصر العربية يوم 1 مارس 2020، بعد أن لاحظ ارتفاعا في درجة حرارته ».

وبين الجامعي بأن « عملية أخذ عينات من المصاب تمت أمس الثلاثاء، ليثبت اليوم الأربعاء أنها إيجابية ومن المنتظر أن يخضع أفراد عائلته (زوجته وطفلاه) للتحليل، للتأكّد من مدى سلامتهم ».

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