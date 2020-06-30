المصادقة على إحداث مكتب إقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بتونس

صادق مجلس نواب الشعب عشية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس برمّته.

وقد وافق على القانون 124 نائبا فيما احتفظ 04 آخرون مقابل رفض 15 نائبًا.

يُشار إلى أن تونس ستحتضن القمة الفرنكوفونية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2020.

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