المصادقة على التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم



صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مساء اليوم السبت، على مشروع القانون عدد 30-2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم بـرمّته بـموافقة 178 نائبا واحتفاظ نائبين مقابل رفض 17 آخرين.

ويقتصر التفويض على 4 ميادين كبـرى وهي الـميدان الـمالي و الجبائي و ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين .

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