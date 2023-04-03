المصادقة على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس الشعب

صادقت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين 03 أفريل 2023، على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وقد تضمّن المشروع 171 فصلا، تتوزّع على 13 بابا، كالاتي:

الأحكام العامة

العضوية والكتل النيابية والحصانة

هياكل المجلس

النظر في المبادرات التشريعية

النظر في اللوائح

مراقبة العمل الحكومي

الحوار مع الهيئات

تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية

العلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني

اقتراح تنقيح الدستور

التدابير الاستثنائية

قيم ومبادئ العمل البرلماني

أحكام انتقالية وختامية

وقد استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم، عماد أولاد جبريل رئيس لجنة النظام الداخلي، و سامي الرايس نائب رئيس اللجنة، و يوسف طرشون مقرر اللجنة، الذين قدّموا له الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجس نواب الشعب، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك، و الانور المرزوقي، والكاتب العام لطفي البلعزي.

وبيّن بودربالة أنه سيتم تمكين النواب من مشروع النظام الداخلي للمجلس للاطّلاع عليه وتقديم مقترحات التعديل في أجل ثلاثة أيام، على أن تتم مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري.

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