المصادقة على تمويل 11 مشروعا للتحكم في الطاقة بـ 10 بلديات



انعقدت اليوم الثلاثاء 07 جوان 2022، بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ندوة صحفية في إطار برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي: حضرها كل من فتحي الحنشي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وفهمي قزمير مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وعبد الحميد القنوني المنسق الوطني لبرنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي.

وقد تمّ الإعلان عن نتائج الدعوة لإبداء الاهتمام قصد تمويل مشاريع للتحكم في الطاقة بالبلديات والتي أطلقتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

تجدر الإشارة الى ان الوكالة قد تلقت في إطار هذه الدعوة 47 طلب تمويل مشاريع للتحكم في الطاقة بالبلديات. وإثر تقييم المشاريع المقترحة، تمت المصادقة على تمويل 11 مشروعا منها بتمويل جملي قدر بـ 2,6 مليون دينار موزعة بين 1,5 مليون دينار تمويل ذاتي و840 الف دينار منحة من صندوق الإنتقال الطاقي، إضافة الى 370 ألف دينار تمويل من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

هذا و سيتم إطلاق دعوة جديدة لإبداء الاهتمام قصد تمويل مشاريع للتحكم في الطاقة بالبلديات خلال شهر سبتمبر المقبل.

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