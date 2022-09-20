المصادقة على رزنامة الانتخابات التشريعية (التفاصيل)

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي و أعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري و محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة بحضور الجهاز التنفيذي للهيئة اليوم الثلاثاء، على اجتماع لمجلس الهيئة تم خلاله المصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 والمخطط العملياتي لبرنامج العمل و الموارد المادية و البشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي الهام.

وفيما يلي رزنامة الانتخابات التشريعية:

21 سبتمبر: الانطلاق في عملية التسجيل الآلي للناخبين

من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر: النظر في النزاعات في قائمة الناخبين

من 17 إلى 24 أكتوبر: فترة تقديم الترشحات

من 2 إلى غاية 20 نوفمبر: النظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين

من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر القادم: الحملة الانتخابية

أيام 15 و16 و17 ديسمبر: فترة الاقتراع بالخارج

16 ديسمبر: يوم الصمت الانتخابي في تونس

17 ديسمبر: يوم الاقتراع

بين 18 و20 ديسمبر: إعلان النتائج الأوّلية

يوم 19 جانفي: الإعلان عن النتائجّ النهائية

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