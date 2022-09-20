المصادقة على رزنامة الانتخابات التشريعية (التفاصيل)

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي و أعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري و محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة بحضور الجهاز التنفيذي للهيئة اليوم الثلاثاء، على اجتماع لمجلس الهيئة تم خلاله المصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 والمخطط العملياتي لبرنامج العمل و الموارد المادية و البشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي الهام.
وفيما يلي رزنامة الانتخابات التشريعية:
21 سبتمبر: الانطلاق في عملية التسجيل الآلي للناخبين
من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر: النظر في النزاعات في قائمة الناخبين
من 17 إلى 24 أكتوبر: فترة تقديم الترشحات
من 2 إلى غاية 20 نوفمبر: النظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين
من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر القادم: الحملة الانتخابية
أيام 15 و16 و17 ديسمبر: فترة الاقتراع بالخارج
16 ديسمبر: يوم الصمت الانتخابي في تونس
17 ديسمبر: يوم الاقتراع
بين 18 و20 ديسمبر: إعلان النتائج الأوّلية
يوم 19 جانفي: الإعلان عن النتائجّ النهائية
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