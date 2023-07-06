المصادقة على قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 05 جويلية 2023، جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب حول القطاع الصحي، بحضور وزير الصحة علي المرابط والوفد المرافق له.

وتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق باحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وأسئلة شفاهية واستفسارات نواب الشعب عن جملة من المسائل تخص الموارد البشرية وطب الاختصاص ومشاريع البنية التحتية الصحي ومشاغل الجهات.

وبيّن وزير الصحّة أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة هو مشروع وطني رائد سيمكن من تطوير منظومة الدواء ومواد الصحة وحوكمة هذا القطاع الحيوي من خلال توحيد الهياكل المتدخلة وضمان كل الإجراءات المتعلقة بكامل مراحل إنتاج الأدوية ومواد الصحة وترويجها بهدف ضمان توفر الأدوية وتأمين جودتها.

وبخصوص البنية التحتية الصحية، أكد علي المرابط أن عديد المشاريع المبرمجة بمختلف الجهات بصدد الإنجاز وأن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع جميع الهياكل الحكومية المعنية على تجاوز ما يعيق استكمال هذه المشاريع في أفضل الآجال للإستجابة لحاجيات المواطن التونسي في خدمات صحية شاملة ومتطورة مضيفا، أنه تم توفير العديد من التجهيزات الطبية في المؤسسات الاستشفائية وبرمجة اقتناءات أخرى.

ويذكر أنه تم خلال الجلسة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنـية للدواء ومواد الصحة – عدد 001/2023 .

كلمات البحث :الوكالة الوطنية للدواء;قانون;مصادقة