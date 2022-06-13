المصادقة على قرار يضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء

اخر تحديث : 13/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

فاروق بوعسكر

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، على مشروع قرار ترتيبي لهيئة الانتخابات يتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء على أن يتم نشره اليوم بالرائد الرسمي.
وينص القرار على أنه يُشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والآجال التي تضبطها الهيئة .
وقد حُدّدت فترة قبول تصريح المشاركة من 21 جوان إلى 27 جوان 2022 على أن يتم تعليق قائمة المشاركين يوم 28 جوان الجاري.


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