المصادقة على قرار يضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، على مشروع قرار ترتيبي لهيئة الانتخابات يتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء على أن يتم نشره اليوم بالرائد الرسمي.

وينص القرار على أنه يُشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والآجال التي تضبطها الهيئة .

وقد حُدّدت فترة قبول تصريح المشاركة من 21 جوان إلى 27 جوان 2022 على أن يتم تعليق قائمة المشاركين يوم 28 جوان الجاري.

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