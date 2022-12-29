المصادقة على مراسيم وأوامر رئاسية في اجتماع مجلس الوزراء

التئم اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع المراسيم والأوامر التالية:

1- مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسّسات.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

• مشروع مرسوم يتعلق بالسلامة السيبرنية.

2- مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بتنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2257 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 والذي يضبط الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيّز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة.

• مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديات الزريبة والفحص وصواف من ولاية زغوان.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات دوز الجنوبية وقبلي الشمالية والفوار من ولاية قبلي.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلّق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.

• 4 مشاريع أوامر تتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية للصحة وحلّ مؤسّسات عمومية ذات صبغة إدارية (مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين، مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، مستشفى ابن الجزار بالقيروان) .

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة خدمات جامعية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث « جائزة رئيس الجمهورية للتميّز الرقمي ».

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية دقاش من ولاية توزر.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والمتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

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