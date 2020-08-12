المصادقة على مشاريع أوامر حكومية تخص المرأة والأسرة والطفولة

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تعيين مندوبان جهويان جديدان لشؤون المرأة والأسرة بتونس وصفاقس أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه تمّ تكليف كل ...

اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة ورابطة المرأة الأمنية أمضت وزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم أمس الاثنين 27 مارس 2017، اتفاقية شراكة مع الرابطة ال ...

البرلمان يصادق على مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 على مشروع ميزانية وزارة المرأة والأس ...

المصادقة على ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الاثنين 4 ديسمبر 2017، على مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسر ...