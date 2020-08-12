المصادقة على مشاريع أوامر حكومية تخص المرأة والأسرة والطفولة

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 12 أوت 2020، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق لـ 13 أوت على مشاريع أوامر حكومية تخص المرأة والأسرة والطفولة.
وفيما يلي مشاريع الأوامر المصادق عليها:
- – مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « زبيدة بشير » لأفضل الكاتبات النسائية التونسية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « ميّة الجريبي » لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
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