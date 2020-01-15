المصادقة على مشروع اتفاق تعاون مالي بين تونس وألمانيا

اخر تحديث : 15/01/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

مجلس شعب

تمّ مساء اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قانون عدد 2019/56 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بـرمته بموافقة 79 نائبا واحتفاظ 17 نائبا ورفض 5 آخرين.

وسيتم الحصول على القرض من طرف مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر بـ264.5 مليون يورو موزعة بين قروض بما قدره 252.5 مليون يورو وهبات (12 مليون يورو).


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