المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالطوارئ الصحية

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 08 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد، وصادق المجلس على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية إضافة إلى عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الصحي العام بالبلاد.

واكد رئيس الحكومة على أهمية القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.

وشدد هشام مشيشي على أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية لمقاومة هذه الجائحة وتوفير أكبر عدد من التلاقيح للمواطنين والحفاظ على المنظومة الصحية، التي تعاني من عديد الصعوبات والنقائص، ومن الانهيار في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعرفه بلادنا.

كما ذكّر مشيشي بأنه تم اتخاذ مجموعة من الآليات كتسخير الامكانيات البشرية والمادية وإجراءات عديدة كالحجر الصحي والحد من التنقل، مؤكدا أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب اليوم بعد المصادقة عليه وطلب استعجال النظر فيه ليصبح نافذا ويمكن من اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة التونسيين.

ونوّه رئيس الحكومة إلى أهمية المصادقة على مشروع أمر حكومي الخاص بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مبرزا دوره في إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة في إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة لهم والتسريع في تنفيذ المشاريع ورفع كل المكبلات الإدارية أمام المبادرة الاقتصادية ودفع الاستثمار.

كلمات البحث :الطوارئ الصحية;قانون;مصادقة