المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمته

تمّت عشية اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، المصادقة خلال جلسة عامة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمته بموافقة 121 نائبا مقابل معارضة نائبين اثنين واحتفاظ نائب آخر بصوته.

من جهته، جدّد ابراهيم بودربالة رئيس المجلس التعبير عن تقديره لما تحلّى به النواب من جدّية وروح مثابرة وانضباط مكنت من احترام الآجال المضبوطة والوصول الى هذه المرحلة الهامة.

كما حيّا مجهود مكتب لجنة النظام الداخلي الذي ساهم بدوره في إنجاح سير الجلسات العامة، واعتبر ان هذا العمل الإيجابي الذي ساهم فيه كل النواب يبرهن على أن المجلس قادر على أن يبذل كل ما في وسعه للاضطلاع بدوره في خدمة المصلحة العليا للوطن.

وللتذكير فقد شرع البرلمان منذ يوم 12 افريل 2023 في التصويت على مشروع النظام الداخلي للبرلمان والذي تضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا .

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