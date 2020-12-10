المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بـرمتّه

صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بـرمتّه بموافقة 110 نواب واحتفاظ نائبين ورفض 21 نائبا.

وشهدت الجلسة العامة التي حضرها وزير الإقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي وكاتب الدولة للمالية، إضافة 9 مقترحات حكومية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2021 من بينها ضبط نسبة الضريبة على الشركات عند 15 بالمائة .

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