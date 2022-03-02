المصادقة على 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة



أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، بقصر الحكومة بالقصبة على موكب المصادقة على مشاريع الإنتاج الخاصة للكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميغاواط وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات المانحة والمستثمرين أصحاب اللزمات .

وتأتي هذه اللزمات في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج الانتقال الطاقي وذلك من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف انتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية بخمسة ولايات وهي تطاوين ( 200 ميغاواط ) وتوزر) 50ميغاواط) وسيدي بوزيد ( 50ميغاواط ) والقيروان ( 100ميغاواط ) وقفصة ( 100ميغاواط ).

وتنتمي المشاريع موضوع اللزمات إلى شركات SCATEC سكاتاك النرويجية وانرجي نرفيا ENERGIE NARVEAالمغربية الفرنسية وتيبا أمايا TEBA AMEAالصينية الإماراتية.

وتقدر قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع بـ 1200 مليون دينار ستساهم في خلق مواطن شغل إضافية بحوالي 200 موطن شغل قار وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر.

وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة وستمكن المشاريع المصادق عليها في هذا الصدد من التخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار من مصاريف الغاز، هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى لهذه المشاريع في مجال تنمية الإقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.

هذا وتعمل تونس على الرفع من مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030 من خلال تركيز 3800 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة.

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