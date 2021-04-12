المطاعم الجامعية تُواصل عملها بالتوقيت العادي خلال رمضان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تقرر أن تواصل المطاعم الجامعية عملها بنفس التوقيت ونظامها العادي الجاري به العمل خلال شهر رمضان المعظم، وذلك تبعا لإعلان رئيس الحكومة بتاريخ 10 أفريل 2021 عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والقاضي بتعديل توقيت حظر الجولان ليصبح بداية من الساعة العاشرة (10.00) ليلا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا البلاغ يُلغي ويعوض البلاغ السابق الصادر في 08 أفريل 2021.

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