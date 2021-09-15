المعالجة بالأكسجين المضغوط اختصاص طبي عسكري جديد

أعلن العميد طبيب الهادي غرس الله رئيس قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط اليوم الأربعاء، أنه ابتداء من السنة الجامعية الجارية سيقع تكوين أطباء عسكريين في اختصاص المعالجة بالأكسجين المضغوط على غرار ماهو معمول به في الدول الأخرى مثل تركيا وفرنسا.

وبينت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أنه تم منذ نوفمبر 2008 بعث قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ويساهم هذا القسم في معالجة عديد الأمراض المزمنة والخطيرة على غرار حالات الاختناق الحرجة بثاني أكسيد الفحم ما يعرف بالزنزانة والقدم السكري ومرض فقدان السمع الفجئي وتأخر إلتئام الجروح وتقرحات الساق ومرض التوحد لدى الأطفال.

ويضم القسم المذكور ثلة من الأطباء في اختصاص الإنعاش والتخدير من ذوي الخبرة والكفاءة تم تأهيلهم في اختصاص المعالجة بالأكسجين المضغوط إضافة إلى عدد من الممرضين تلقوا تكوينا في المجال المذكور.

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