المعبر الحدودي بحزوة: حجز 47 ألف أورو لدى مسافرين جزائريين

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بحزوة من ضبط مسافرين جزائريين على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي بحوزتهما 47100 أورو أي بما يفوق 170 ألف دينار تونسي مخفية بإحكام داخل طيات ملابسهما.

وقد اشتبه أعوان الديوانة في تصرفات المسافرين المذكورين خاصة وأنهما أكدا بأنه ليس لديهما ما يصرحان به لمصالح الديوانة عند قيامهما بإجراءات المغادرة نحو القطر الجزائري.

وتم بعد إخضاعهما إلى التفتيش البدني، العثور على العملة الأجنبية وتم تحرير محضر حجز في الغرض.

كما تم بعد استشارة النيابة العمومية الاذن بحجز وسيلة النقل كضمان لاستخلاص الخطايا المستوجبة وسماع ذوي الشبهة في حالة سراح.

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