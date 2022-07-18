المعهد العربي للديمقراطية يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء

أعلن المعهد العربي للديمقراطية في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه يضم صوته لجميع الائتلافات المدنية والسياسية الديمقراطية، الداعية الى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أنه لا يتوفر على الحد الأدنى من النزاهة والشفافية واحترام القواعد الديمقراطية، والمناهضة لجميع الخطوات والاجراءات المتخذة منذ 25 جويلية 2021، والمطالبة بعودة البلاد الى مسار الانتقال الديمقراطي والى الشرعية الدستورية.

واعتبر المعهد أن الدستور الشرعي للبلاد لا يمنح الحق لرئيس الجمهورية حق إلغاء الدستور الحالي وعرض دستور جديد على الشعب.

وشدد المعهد العربي للديمقراطية على أن المرور بالقوة ومحاولة فرض نظام سياسي جديد بحجّة الامر الواقع وبالاعتماد على وسائل واليات مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية وللأعراف الديمقراطية، تمشٍّ مرفوض ولا يمكن ان يقود الا الى تعميق أزمات البلاد المتعددة في ظل ظرف إقليمي ودولي يقتضي تمشّياً معاكسا تماما يعتمد الاليات التشاركية والحوار الوطني الحقيقي والتوافق الشامل بين مختلف المكونات المدنية والسياسية المؤمنة بمسار الانتقال الديمقراطي.

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