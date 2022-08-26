المغرب يُقرر عدم المشاركة في قمة تيكاد 8 واستدعاء سفيره بتونس

قرر المغرب عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 أوت الجاري، والاستدعاء الفوري لسفير المغرب بتونس للتشاور، متهمة تونس بمضاعفة المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية مساء اليوم، فقد ورد ما يلي:

« قررت تونس، ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي.

إن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية ».

واعتبرت المغرب أن هذا القرار لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشتركين، كما أنه لا يشكك في تشبث المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الإفريقي، ولا في التزام المملكة في إطار تيكاد.

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