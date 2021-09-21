المغزاوي: البلاد اليوم تتنفس الصعداء وما تحدث عنه الرئيس كان مطلبا للنخبة السياسية

أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الثلاثاء، أن ما أعلنه رئيس الجمهورية مساء أمس الاثنين كان متوقعا، حيث حاول البقاء في إطار الدستور، معتبرا أن البلاد اليوم تتنفس الصعداء.

وقال المغزاوي إنّ ما تحدثّ عنه الرئيس أمس من تعديل النظام الانتخابي كان مطلبا للنخبة السياسية التونسية منذ 3 سنوات، إلى جانب مطلب تعديل باب النظام السياسي في الدستور وقانون الجمعيات ومرسوم الأحزاب.

وشدد المغزاوي على أن ما تحدث عنه الرئيس أمس يدخل في باب الإصلاحات السياسية، معتبرا أن تونس كانت بها ديمقراطية لكن تحولت إلى ديمقراطية فاسدة بدأت تحول الدولة التونسية إلى دولة فاشلة.

وفي تصريح آخر، اعتبر المغزاوي أن « الجانب التقني لخطاب رئيس الجمهورية أمس من مدينة سيدي بوزيد رديء جدا، متسائلا في الوقت ذاته عن الجهة المسؤولة عن ذلك ».

من جانبه، علّق المصوّر الصحفي وعضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين البحري في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، على الانقطاع المتكرر للبث المباشر لكلمة رئيس الجمهورية أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021، مؤكدا أن ذلك يعود إلى عدم توفّر المعدات الضرورية لتأمين بثّ مسترسل دون انقطاع، مبينا بأنّ مؤسسة التلفزة التونسية لم تكن على علم ببث كلمة الرئيس سوى في وقت متأخر، في حدود الساعة السابعة مساء ولم يتسنّ ايفاد المعدات التقنية الضررية في الوقت المناسب ما اضطر التلفزة الوطنية إلى طلب فريقها القار بالقصرين إلى تأمين بثّ الكلمة، رغم عدم امتلاكها للوسائل الضرورية لتأمين بثّ مسترسل وذو جودة عالية.

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