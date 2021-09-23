المغزاوي: قرارات الرئيس هي إصلاحات سياسية طالبت بها مختلف النخب السياسية

اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزواي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن التدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد والمضمنة بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، هي « إصلاحات سياسية مهمة كانت طالبت بها مختلف النخب السياسية وحتى البعض من معارضي الرئيس ».

واضاف المغزواي أن التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية مساء أمس هي تجسيد لخطابه يوم الاثنين الماضي في سيدي بوزيد وتفعيل لمطالب حل البرلمان وتعديل الدستور.

ولاحظ المغزاوي أن الباب المتعلق بالنظام السياسي في الدستور، هو خطر على الدولة وأدى إلى تفكيك وحدتها وتعطيل سير دواليبها، مؤكدا على أن التعديلات التي ستطال هذا الباب يجب أن تكون بصفة تشاركية مع القوى والمنظمات الوطنية.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة الشعب محمد المسيليني أنه لا حل اخر غير ما ذهب اليه قيس سعيد لإنقاذ البلاد من المجهول و التصادم و التقاتل، مشددا على أن ما حصل لم يكن إنقلابا بل إن الرئيس مازال يتحرك ضمن الدستور.

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