المغزاوي يُطالب الرئيس بتحمّل مسؤولياته كاملة في إنقاذ البلاد



طالب الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي اليوم السبت 20 مارس 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحمّل مسؤولياته كاملة في إنقاذ البلاد، مؤكدا أنه يبحث عن المشترك مع الرّئيس ومع كلّ القوى التي تريد أن تدفع بتونس نحو المستقبل على قاعدة مشروع سيادي وطني يخدم فقط مصلحة تونس.

وشدد المغزواي على أن حزبهم ليس حزب الرّئيس، لكنّهم يلتقون معه في عديد النقاط، مؤكّدا أن حركة الشعب تخوض اليوم معركة إنقاذ البلاد وأن أياديهم ممدودة من أجل الشراكة والحوار مع الجميع ولكن على قاعدة « مشروع له أبعاد سيادية ووطنية واجتماعية » .

وقال سعيد إنّ حوارات التسويات مرفوضة، معتبرا أن حكومة هشام المشيشي لم تعد قادرة على المواصلة .

كلمات البحث :إنقاذ;الرئيس;المغزاوي