المفاوضات الاجتماعية: انتهاء الجلسة بين الاتحاد والحكومة دون اتفاق

أكّد موقع الشعب نيوز مساء أمس الاثنين، أنّ الجلسة التفاوضية بين الحكومة ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس انتهت دون التوصل لاتفاق، على عكس ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية.

وأشار الموقع إلى أن جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة انتهت دون التوصل إلى حل.

أبرز موقع الشعب نيوز بأنه كان من المنتظر ان تكون جلسة الامس ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراطون من الجلسات غير ان وفد الاتحاد اصطدم باقتراح لم يتم التفاوض فيه سابقا ورغم ذلك تقدم الوفد النقابي باقتراح لزحزحة العقبة امام التوصل إلى اتفاق وانتظار بعد فترة إمهال للطرف الحكومي ببعض الساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية لتستأنف الجلسة مساء على تعليل غير مبرر أرجع الأمر إلى عوامل خارج إطار التفاوض.

وكشف المصدر ذاته بأن الجلسة، انفضت دون نتائج ودون موعد جديد وكل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد.

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