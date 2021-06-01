المفكّر والمؤرّخ الكبير هشام جعيّط في ذمّة الله

توفي اليوم الثلاثاء، المفكر والمؤرخ التونسي الأستاذ هشام جعيّط عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ويُعدّ الفقيد من أبرز المفكرين العرب، وقد حظيت أعماله التاريخية والفكرية بشهرة عربية وعالمية على غرار « الفتنة الكبرى » و « أوروبا والإسلام » و ثلاثية « السيرة النبوية » .

وكان الفقيد قد ترأس سابقا المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة » بين سنتي 2012 و 2015، كما درّس كأستاذ زائر بعدة جامعات عربيّة، أوروبيّة و أميركية منها جامعة ماك غيل (مونتريال) وجامعة كاليفورنيا، بركلي وبمعهد فرنسا.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا للّه وإنا اليه راجعون.

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