المفوضية الأوروبية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مع تونس

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطاب لها اليوم الاثنين، أن مفوض شؤون التوسيع أوليفر فارهيلي من المفترض أن « يضع قريبا اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مع تونس » .
وأكدت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، في خطاب من 11 صفحة حول الهجرة أرسل إلى رؤساء الدول والحكومات في ضوء المجلس الأوروبي المقرر في 29 و 30 من شهر جوان الجاري الاستعداد لإعطاء « قوة جديدة للعلاقات » مع تونس من خلال « شراكة شاملة » تقوم على « الركائز الخمس: المساعدة المالية الكلية (طويلة الأمد) بمجرد استيفاء الشروط، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التعاون في مجال الطاقة الخضراء، الهجرة والتواصل » بين الشعبين الأوروبي والتونسي.
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