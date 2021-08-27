المفوض الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية يزور تونس

يُؤدي الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال الأسابيع القليلة القادمة، زيارة إلى تونس ليناقش مع الأطراف المعنية، تطورات الوضع في البلاد.

وأشار بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الأوروبي إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أخذت علماً بالقرار الأخير للرئيس التونسي، مؤكداً أن موقف بروكسل من تونس، وهي شريك هام بالنسبة للاتحاد لم يتغير.

وكشف المتحدث بأن الاتحاد يتابع عن كثب ما يجري في تونس وكذلك في دول شمال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب في جويلية الماضي بعد إعلان سعيد تعليق البرلمان، من السلطات التونسية العمل على حفظ الاستقرار في البلاد، تلبية تطلعات الشعب والخروج من الأزمة الاقتصادية.

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