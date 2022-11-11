المفوض الأوروبي ووزير الداخلية يبحثان الحلول الكفيلة للتقليص من الهجرة غير النظامية

استقبل وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بمقر الوزارة، المفوض الأوروبي لشؤون العدل « ديدييه رايندرز Didier Reynders »و سفير الاتحاد الأوروبي بتونس » ماركوس كورنارو Marcus Cornaro » والوفد المرافق لهما.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على متانة العلاقات التونسية الأوروبية خاصة منذ سنة 2012 حيث تمّ الارتقاء بها إلى صفة الشريك المميز ، كما تمّ التعرض إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار مكافحة الإرهاب والجرائم السبرانية والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر .

وقد أكد الطرفان التونسي والأوروبي على مواصلة دعم مجهودات الدولة التونسية في المجالات المذكورة للتصدي لجميع مظاهر الجريمة، وضرورة معاضدة الجهود الوطنية المبذولة لإيجاد الحلول الكفيلة للتقليص من ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في كنف التوافق والتعاون البنّاء.

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