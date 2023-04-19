المقداد: سوريا سترسل قريبا بعثة دبلوماسية لتونس وستفتح سفارتها

ثمن فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء، القرار « الجريء » الذي اتخذه الرئيس بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلن المقداد أن أن هناك سفير جديد لتونس وافقت عليه سوريا خلال لحظات، على أن تُرسل سوريا قريبا بعثة دبلوماسية لتونس على رأسها سفير.

وأضاف المقداد « أن العلاقات التونسية السورية كانت طيبة إلى غاية إيقافها وعقد المؤتمرات المُعادية من قبل دول عربية أخرى ».

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