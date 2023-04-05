المقداد يُثمّن قرار تونس تعيين سفير لها بدمشق ويُعلن إعادة فتح سفارة سوريا ببلادنا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الأربعاء 05 أفريل 2023، مكالمة هاتفية مع فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، تمّ خلالها التأكيد مجددا على عمق الروابط الأخوية وعراقة علاقات التعاون القائمة بين تونس وسوريا وعلى الرغبة المشتركة في مزيد تطويرها وتعزيزها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما.

وثمّن الوزير السوري، بالمناسبة، قرار رئيس الجمهورية تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في الاسهام في عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.

من جهته، أعلن المقداد أن سوريا ستبادر خلال الأيام القليلة القادمة إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، حيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير.

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