المكتب الإعلامي للمشيشي: تسريبات هيكلة الحكومة لا يعتد بها

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في بيان له، أنّ ما جاء في التسريبات المتعلقة بالحكومة المقبلة والتي تضمنت معطيات حول هيكليتها وتركيبتها، لا يعتد بها، مشددا على أنه لم يصدر عنه أو عن أي طرف مؤهل للإدلاء بأي معطيات في هذا الخصوص.

وأكّد المكتب أن الإعلان عن هيكلية وتركيبة الحكومة المقبلة سيتم من طرف رئيس الحكومة المكلف في إطار الالتزام المطلق بالصيغ والآجال الدستورية.

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