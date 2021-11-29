المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يُحذّر من تواصل التحريض على المنظّمة وقياداتها

عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين، عن تضامنه المطلق مع نورالدين الطبوبي في شخصه وبوصفه الأمين العام واعتبار أنّ إقدام شخص على التهجّم عليه وتهديده بالقتل وتهديد عائلته صبيحة يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 بمقهى عام قرب مقرّ سكناه، هو اعتداء يستهدف بالأساس المنظّمة ورموزها.

وأكد البلاغ بأنّ المعتدي سبق أن تعمّد تهديد الأمين العام بتحريض من بعض الأطراف وقد ثبت أنّه محلّ تفتيش من السلطات الأمنية والقضائية حسب تصريح الناطق الرسمي لمحكمة بن عروس.

كما حذر المكتب التنفيذي للاتحاد من تواصل التحريض على المنظّمة وقياداتها وطنيّا وجهويّا وقطاعيّا والاعتداء عليها منذ أكثر من عشر سنوات كما يعبّر عن تنديده بحملة التشويه التي يقودها البعض للتغطية على حادث الاعتداء.

وأعلن المكتب التنفيذي تشبّثه بمواصلة لعب دوره الوطني والاجتماعي بكلّ مسؤولية وتأكيده على أنّ هذه التهديدات لن تزيده إلاّ إصرارا على الذّود عن مصالح تونس العليا وعن استحقاقات منخرطيه.

كما حثّ المكتب التنفيذي للاتحاد كلّ الشغّالين للالتفاف حول منظّمتهم المستهدفة في استقلاليّتها ووجودها ودعوته لهم إلى المشاركة بكثافة في ذكرى إحياء اغتيال زعيم الوطن والاتحاد الشهيد فرحات حشّاد يوم السبت 04 ديسمبر 2021.

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