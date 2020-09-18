المكتب التنفيذي للنهضة يتفهم مطالبة 100 قيادي بعدم تجديد رئاسة الغنوشي للحركة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء أمس الخميس 17 سبتمبر 2020، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، خصّصه لتدارس المستجدات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، وعدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية .

وبخصوص العريضة التي تقدم بها عدد من قيادي الحركة، أعرب المكتب التنفيذي عن اعتزازه بمناخات الحريّة داخل الحركة، متفهما هذه المبادرة وغيرها من الرؤى والمبادرات، ومذكرا كافّة أبناء الحركة من مختلف الأجيال انّه تمّ افراز لجنتي الاعداد المادّي والمضموني، للسهر على إدارة الحوار وبلورة مشاريع اللوائح.

وعبر المكتب التنفيذي عن تقديره لسلسلة اللقاءات التي أطلقها رئيس الحكومة هشام المشيشي والتّي جمعته بممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية بما يساعد على تعبئة كل الجهود لمواجهة القضايا الراهنة والحارقة التي تعرفها البلاد.

كما أعرب المكتب التنفيذي للنهضة عن انشغاله الشديد بالموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، والارتفاع المطرد لعدد المصابين والمتوفّين، وهو ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة العمل على مضاعفة جهود التوقّي من الوباء وتعميم مخابر التحاليل بكل الولايات والتعجيل في الإعلان عن النتائج، داعيا كل التونسيات والتونسيين الالتزام بالتوصيات والإجراءات والبروتوكولات الصحيّة في أعمالهم اليوميّة.

وثمنت النهضة الاتفاق الحاصل بين الحكومة واتحاد الشغل على صرف القسط الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون لعمال القطاع الخاص، وهي خطوة من شانها تدارك ما أصاب المقدرة الشرائية للمواطنين.

وجددت الحركة ادانتها لكل خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، والهادفة الى التخلص من القضية الفلسطينية ومقايضتها بمصالح خاصة وسلطويّة، مهيبة بكل قوى التحرر ومناهضي الاستعمار والشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الى التكاتف والتآزر للتصدي لكل مشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة.

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