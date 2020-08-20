المكتب التنفيذي للنهضة يدعو الشورى لاتّخاذ قراره إزاء مشروع حكومة المشيشي

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الأربعاء 19 أوت 2020، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، خصّصه لتدارس المستجدات بشأن تشكيل الحكومة وفحوى المشاورات التّي يجريها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.

ودعا المكتب التنفيذي مجلس شورى الحركة إلى الانعقاد لموافاته بتقرير حول فحوى الاتصالات التي تمّت مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، واتخاذ القرار المناسب ازاء مشروع حكومته.

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