المكلف بنزاعات الدولة: لايزال بإمكان تونس استرجاع الأموال المنهوبة بسويسرا

نفى المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، المعلومة القائلة إنه بانقضاء آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي وأقاربه بسويسرا ستتمكن عائلة بن علي من استرجاع أموالها.

وأكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن الإجراءات القضائية متواصلة بخصوص استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، وأن الجانب السويسري يعتزم رفع التجميد الإداري ومع ذلك تبقى تونس بإمكانها استرجاع تلك الأموال.

وكشف عباس بأن القضاء التونسي سيصدر أحكاما جزائية بالإدانة ضد الأشخاص المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال.

وأوضح المتحدث بأن رفع التجميد الإداري لتلك الأموال المقدرة بــحوالي60 مليون أورو ما يعادل 180 مليون دينار لا يعني أنها ستعود لعائلة بن علي .

وبين علي عباس بأن السلطات السويسرية أرسلت بمذكرة إلى تونس بينت فيها امكانية اعتمادها لأحكام غيباية يصدرها القضاء التونسي ضد الأشخاص المشمولين بمعية مذكرة تفسيرية لتنفيذ عملية الاسترداد علما وأن سويسرا كانت تشترط أن تكون الأحكام حضورية.

ولفت المكلف العام بنزاعات الدولة إلى أن قضية الحال تهم أشخاص من بينهم زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي وسليم شيبوب وسفيان بن علي وسيرين بن علي ودرصاف بن علي ومنتصر المحرزي، مشيرا إلى أن ثلثي المبلغ يعود لبلحسن الطرابلسي بما قدره 37 مليون أورو .

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