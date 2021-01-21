المكي: التواجد والعمل على الميدان لا يكون إلاّ لأجهزة الدولة دون شريك

أكد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن حركة النهضة تعترف بحق التظاهر والاحتجاج السلمي حول أي موضوع و هذا أصل من أصول الديمقراطية و لن يكون يوما محل جدل أو تردد أو مراجعة.

وبين المكي بأن حركة النهضة تساند سياسيا و معنويا و برلمانيا أجهزة إنفاذ القانون ضد كل اصناف انتهاك القانون، لكن على الميدان التواجد و العمل لا يكون الا لاجهزة الدولة دون اي شريك ما عدى منظومات التأمين الذاتي المتواجدة بصورة قانونية و التي هي بطبعها جزء من النسيج الأمني.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد دعا خلال استضافته في قناة الزيتونة مساء أمس الأربعاء 20 جانفي 2021، »أبناء الحركة » إلى النزول إلى الشارع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، في إشارة إلى الاحتجاجات الليلية وعمليات التخريب التي شهدتها عدّة مناطق في تونس.

كلمات البحث :أجهزة الدولة;المكي;الميدان