المكي: العثور على الرضيع يوسف الذي تمّ اختطافه من المستشفى

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأحد، العثور على الرضيع يوسف الذي تمت سرقته يوم الأربعاء المنقضي من مستشفى وسيلة بورقيبة في العاصمة.

وتوجه الوزير بالشكر لقوات الأمن ووزير الداخلية، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي تم بذلها للعثور على الرضيع، ومشيرا إلى أنه تم اعتماد تقنيات بحث و تقصي غير مسبوقة.

وكشف المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر في تصريح لموزاييك أف أم بأنه تم العثور على الرضيع المختطف مساء اليوم من قبل فرقة أمنية مختصة في معتمدية السرس من ولاية الكاف، مؤكدا أنه في صحة جيدة و سيتم إخضاعه فور وصوله للمستشفى إلى فحوصات طبية للاطمئنان على وضعه ثم تسليمه لوالديه.

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