المكي: اللائحة لن تنجح غدًا في سحب الثقة من رئيس البرلمان

اخر تحديث : 29/07/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

الغنوشي والمكي

اعتبر وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأربعاء، أنّ الجلسة البرلمانية للائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان ستجري غدا « والأكيد أنها لن تنجح في سحب الثقة منه » ، حسب تقديره.
وأكد الوزير السابق أنه لا يُريد من اللائحة أن تنجح لأنها تغذي مناخات الصراع والتصادم و تجعل البلد هشا أمام التدخلات الخارجية في حين تسعى الحركة إلى خلق مناخات النقد النزيه و التعاون و التقارب و الإستفادة من الأخطاء و تحصين البلاد ضد أي تدخل .


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