المكي: بن علية تلقت عرضا أجنبيا بعشرة أضعاف أجرها في تونس ولكنها رفضت

أكد وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية تلقت عرضا أجنبيا بعشرة أضعاف أجرها في تونس ولكنها اعتذرت عنه دون تردد لتواصل عملها في تونس.

واعتبر المكي أن هذه الخطوة تُعبر عن وطنية عميقة وصادقة، متوجها إليها بالتهنئة بعد اختيارها ضمن اللجنة العلمية للمجلة العلمية العالمية المحترمة جداLancet لمتابعة فيروس كورونا.

وأكد المكي أن هذا التتويج العلمي يؤكد الثقة في المنهجية التي تسطر بها خطة مواجهة كورونا في بلادنا.

كلمات البحث :المكي;بن علية;تونس;عرض