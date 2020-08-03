المكي: بيننا وبين إفلاس الدولة مسافة قليلة والمنقذ الوحيد وحدة سياسية وطنية

أكد وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء أمس الأحد، أننا اليوم « في وضع صعب جدا جدا حيث بيننا و بين إفلاس الدولة مسافة قليلة » .

وشدد الوزير على أننا اليوم في وضع مهددون باضطراب الخدمات العادية و تعطل قدرة الدولة على الدفع و الإيفاء بالتزاماتها من جهة، مع عدم استطاعتنا التوجه الى التداين الخارجي لعدم وجود المقرض الا بشروط تمس من السيادة و تتسبب في اضطرابات اجتماعية او إقراض بنسب عالية تزيد في الأزمة .

وأشار الوزير إلى « أننا لا نستطيع ان نقترض من الداخل فالسوق قد شح و ان تم فلا يمثل حلا لمشكلتنا من العملة الصعبة لتغطية الإستيراد الضروري… كذلك لا نستطيع الإستفادة من ثرواتنا فهذا الفسفاط و البترول معطلان و الجميع لا يبالي و اصبح ايقاف الانتاج في القطاعات الاستراتيجية مسألة عادية، على حد تعبيره.

واعتبر الوزير السابق أن المنقذ الوحيد من هذا الوضع هو وحدة سياسية وطنية بين المكونات السياسية و الاجتماعية و بين مؤسسات الدولة تستند إليها حكومة سياسية لا تقصي الا من اقصى نفسه تجمع الكلمة و تفرض الإلتزام على الجميع تكون الرافعة من هذا الواقع الصعب الذي لن يفلح اي احد لوحده في معالجته .

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