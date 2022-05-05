المكي: حركة تونسيين من أجل الديمقراطية عرض سياسي جديد وليس نهضة 2

قال القيادي في حركة تونسيين من اجل الديمقراطية عبد اللطيف المكي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، إن « الحركة عرض سياسي جديد تحت ثقافة الشعب وليست نهضة 2 وإنطلقت حاليا من 60 إسما على أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع القادمة.

وأعرب المكي عن اعتزازه بتجربته في حركة النهضة، مؤكدا أن الحركة الجديدة بعيدة كل البعد عن تجربته في النهضة، مبرزا بأن حركة تونسيين من أجل الديمقراطية عرض سياسي جديد مبنية على ضوء تقييم 10 سنوات مضت وما ينتظره الشعب.

كلمات البحث :المكي;النهضة;حركة تونسيين من أجل الديمقراطية