المكي: علينا أن نحول الخوف من فتح الحدود إلى طاقة وجهد للتوقي

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، ضرورة أن نحول الخوف من فتح الحدود إلى طاقة و جهد للتوقي و ليس الى حالة من الجزع و الاضطراب والحيرة.
وشدد الوزير على أن فتح الحدود ضرورة لكي لا تبقى تونس تحت أسر الكوفيد الى الأبد، مشيرا إلى أنه يمكن الجمع بين فتح الحدود و المحافظة على السلامة من الكوفيد19 ويتحقق هذا الجمع بفضل التزام جميع الفاعلين بالبروتوكولات التي تم وضعها بالتشاور و كذلك بالتزام إجراءات التوقي الفردي مثل القناع و غسل اليدين و التباعد و اجتناب التجمعات غير الضرورية .
ودعا الوزير قيادات البلاد الرسمية و الشعبية و كذلك النخب و الرموز إلى إعطاء القدوة و المثل في التزام إجراءات الوقاية الفردية.
كلمات البحث :الحدود;المكي;طاقة
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