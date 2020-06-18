المكي: معادلة سلامة بلادنا واستعادة حركية حدودنا ممكنة إذا اعتمدنا هذه المبادئ

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن المعادلة بين سلامة بلادنا من الجائحة و استعادة حركية حدودنا صعبة و لكنها ممكنة جدا و ستكون شوطا ثانيا من الانتصار رائعا و مشرفا إذا تم الاعتماد على المبادئ التالية :

1) فتح الحدود بتدرج و بالتصنيف لدرجات المخاطر

2) وضع بروتوكولات صحية للتونسيين العائدين و السواح وفق نفس المبادئ العلمية و بتنزيلات متشابهة او مختلفة بحكم اختلاف الظروف و تحيينها بحسب تطور الظروف

3) تقاسم أعباء تلك البروتوكولات المادية و / أو التنظيمية و المعنوية بين الدولة و المواطنين العائدين و الزائرين مع مراعاة الإختلافات القائمة فنحن لا نعيش مرحلة عادية بل مرحلة فيها احتياطات تفرض ضيقًا هنا و هناك مقابل ما سنستعيده من مناشط الحياة

4) ضرورة التزام إجراءات التوقي من قبل المواطنين و ان يأخذوا الاحتياطات بكل جدية و هكذا نقلل الى الأقصى من المخاطر

5) لا بد من الهدوء و عدم الجزع و لا بد من التعاون فنحن كمجتمع و دولته ندير المخاطر التي نتعرض لها خطر الكرونة و خطر شلل الحياة العامة و إدارة المخاطر تتطلب الحنكة و الخبرة و التعاون و الرصانة .

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