المكي: نُسجل بإيجابية صمود رئيس الجمهورية أمام الضغوط الكبيرة عليه

قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، إنه يُسجّل بإيجابية صمود رئيس الجمهورية و من معه ممن يصْدقونه الرأي و القول أمام الضغوط الكبيرة عليه للذهاب في سيناريوهات سيئة و قوية يبذلها الخناسون الوسواسون من بعض المتدخلين في هذا الاتجاه.
واعتبرت المكي أن هذا الصمود هو أحد الشروط الضرورية ليتم التفكير وسطيا و لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة جيدة لتونس و لكل التونسيين و بكل التونسيين.
كما أضاف المكي: « الظرف صعب لكن سفينة تونس سترسي على شاطئ السلام .. وسنتعلم جميعا مما نمر به الآن » .
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