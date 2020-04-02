الملك السعودي يُؤكّد دعمه لمبادرة رئيس الدولة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء 1 أفريل 2020، مكالمة هاتفية مع الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز .

وتناولت المحادثة العلاقات بين تونس و شقيقتها المملكة العربية السعودية، كما تم التطرق إلى الوضع الصحي العالمي و ضرورة توحيد الجهود بين كل الدول لمواجهة جائحة كورونا التي لم تعرف الإنسانية مثيلا لها من قبل على مستوى انتشارها.

و ذكر رئيس الجمهورية بالمبادرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة، والهادفة إلى معالجة هذا الوضع المستجد وفق مقاربة مختلفة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين دعمه لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن قمة العشرين التي انتظمت مؤخرا دعت بدورها إلى توحيد الجهود على المستوى العالمي لمواجهة هذا الوباء.

وكان رئيس الجمهورية قد تقدم بمبادرة إلى الأمم المتحدة عبر الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وتقديم مشروع قرار لعرضه على المجلس من أجل البحث عن حلول على المستوى الأممي لمقاومة تفشي جائحة كورونا.

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