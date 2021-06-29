الممثلة القديرة دلندة عبدو في ذمة الله

توفيت صباح اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021، الممثلة القديرة دلندة عبدو بعد صراع مع المرض.
والفقيدة، اسمها الحقيقي خيرة الغربي، ممثلة كوميدية تونسية ولدت يوم 2 ديسمبر 1928 في نهج تربة الباي بتونس العاصمة من أهم أعمالها هناني وصلوحة.
كما شاركت الراحلة في العديد من الأعمال التلفزية على غرار مسلسل « الدوار » و « الخطاب على الباب » و « عنبر الليل » و « حكايات العروي » .
رحم الله الفقيدة و أسكنها فراديس جنانه ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
كلمات البحث :دلندة عبدو;فنانة;وفاة
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