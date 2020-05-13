الممثل الشريف العبيدي في ذمة الله

توفي اليوم الأربعاء 13 ماي 2020، الممثل القدير الشريف العبيدي بعد صراع طويل مع المرض، على أن يتم دفنه ظهر غدٍ الخميس يمقبرة سيدي الجبالي بأريانة.

وقد شارك الفنان الفقيد في عدد كبير من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية الهامة، وعُرف بدور عبد الستار في مسلسل « الخطاب على الباب » .

والممثل الشريف العبيدي هو ابن الفرقة المسرحية لبلدية تونس، ومن أشهر أعماله المسرحية التي شارك فيها نذكر مسرحية « الماريشال عمار » ، ولديه مشاركات أخرى في السينما والتلفزيون منها « ريح المسك » و »عشقة وحكايات » (فوازير).

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