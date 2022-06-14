المنتخب التونسي يتوّج بكأس كيرين الدولية



تُوّج المنتخب الوطني التونسي بكأس كيرين الدولية الودية بعد فوزه اليوم الثلاثاء، بأوساكا على المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة.

وكان محمد علي بن رمضان قد تمكن من التسجيل من ركلة جزاء لنسور قرطاج في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 76 أضاف المنتخب التونسي الهدف الثاني عبر فرجاني ساسي، ومن تسديدة قوية رائعة أضاف عصام الجبالي ثالث الأهداف في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

وتحصل منتخبنا الوطني عقب التتويج بهذا اللقب على مكافأة مالية قيمتها 250 ألف دولار .

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